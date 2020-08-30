299 человек зарегистрировались на праймериз в Алматы

Алматы. 29 августа. Kazakhstan Today - Сегодня завершился первый этап праймериз, который стартовал 17 августа. В итоге в Алматы на участие в внутрипартийном отборе зарегистрировалось 299 человек, передает Kazakhstan Today.

Из них 35,5% женщины, 35,5% молодежь, в их числе также люди с особенными потребностями, многодетные матери, волонтеры и другие.

Сегодня оргкомитеты завершат проверку документов кандидатов, после чего полный список будет опубликован на сайте праймериз.

Исходя из количества заявок по Алматы, можно сказать, что конкуренция составит почти восемь человек на место в праймериз.

Затем начнется подготовка кандидатов к агитации, агитработа и проведение голосования.

Напомним, что электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября

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