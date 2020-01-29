Абу-Даби. 28 января. Kazakhstan Today - Объем прямых инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан составил 2,1 млрд долларов, сообщил на круглом столе с участием представителей деловых кругов ОАЭ президент РК Касым-Жомарт Токаев, предает Kazakhstan Today.

С января по ноябрь 2019 года взаимный товарооборот увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 500 млн долларов. Объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил 2,1 млрд долларов, в то время как инвестиции из Казахстана в ОАЭ достигли одного млрд долларов. В Казахстане успешно работают около 350 юридических лиц, филиалов и представительств из ОАЭ. У нас амбициозный план по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 11 млрд долларов", - цитирует президента пресс-служба Акорды.

Глава государства убежден, что у Казахстана и Эмиратов есть огромный потенциал для расширения сотрудничества.

В настоящее время мы ведем переговоры с инвестиционной компанией "Мубадала" о реализации проекта стоимостью 6,6 млрд долларов по строительству нефтехимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. Наш совместный проект может стать хорошим примером того, что экономика Казахстана уделяет большое внимание перерабатывающей промышленности и индустриальному развитию", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении президент привлек внимание бизнесменов ОАЭ к большим перспективам, открывающимся в сельскохозяйственной кооперации. Казахстан обладает земельными, технологическими, логистическими возможностями для поставок органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на арабский рынок. Большой интерес представляют также совместные проекты по производству халяльной продукции, мяса и птицы, переработке масличных культур.

Сегодня ОАЭ входят в топ-5 самых популярных направлений для казахстанских туристов. Глава государства сообщил, что наша страна намерена не только отправлять своих граждан на отдых, но и привлекать туристов из Эмиратов. И в этом отношении Казахстан рассчитывает на содействие арабского бизнеса.

Мы рассматриваем туризм как одну из ключевых отраслей для создания рабочих мест и диверсификации экономики. С другой стороны, на протяжении многих лет ОАЭ являются признанным лидером и игроком на мировом туристическом рынке. Ваши компании накопили соответствующие знания, опыт и ресурсы. В этой связи мы хотели бы пригласить вас совместно развивать туристические направления в Казахстане и помочь нам вывести их на международный уровень", - отметил президент.

Финансовая сфера также является важной областью сотрудничества между странами. Международный финансовый центр Астана тесно взаимодействует с крупными банковскими и инвестиционными институтами Эмиратов. МФЦА укрепляет свой потенциал в качестве хаба исламских финансовых услуг в Центральной Азии и на Евразийском пространстве, где проживает 200 млн человек.

МФЦА станет местом проведения IPO наших крупнейших государственных стратегических активов, таких как национальная нефтегазовая компания, железные дороги, телекоммуникационные компании и т.д. Мы приглашаем к участию в программе приватизации как корпорации, так и фонды благосостояния, такие как Abu-Dhabi Investment Authority и Mubadala", - обратился к бизнесменам Токаев.

По его словам, разработаны инвестиционные предложения на сумму почти 40 млрд долларов в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, логистике, туризме и других отраслях, которые могут стать хорошей базой для углубления двустороннего экономического сотрудничества.

Президент также указал на важное значение взаимодействия в сфере образования и науки, отметив реализуемые совместные образовательные проекты.

Кроме того, в рамках своего визита в ОАЭ Токаев встретился с председателем совета директоров свободной экономической зоны Abu Dhabi Global Market, государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом. В ходе беседы речь шла о реализации совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с международным финансовым центром "Астана". По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества. А также провел встречу с руководством Al Nowais Investments и Abu Dhabi National Oil Company

Также президент посетил мемориальный комплекс Вахат аль-Карама и мечеть шейха Заида в Абу-Даби.

В мемориальном комплексе Токаев почтил память погибших и возложил венки. Данный мемориал воздвигнут в честь воинов, сотрудников правоохранительных органов, дипломатов, граждан ОАЭ, отдавших с 1971 года жизни во имя своей страны.

Президент оставил запись в книге почетных гостей.

Мемориал, посвященный героям, проявившим свое мужество во время критических испытаний, призван донести до будущих поколений ценность мирной жизни. Склоняю голову в память о выдающихся сынах вашего народа, которые с честью исполнили свой священный долг, защищая интересы Родины. Желаю процветания и благополучия братскому народу Эмиратов", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Во время посещения мечети шейха Заида Токаев отдал дань уважения основателю и первому президенту ОАЭ шейху Заиду бен Султану Аль Нахаяну.

Склоняю голову в память о великом сыне своего народа, основателе Объединенных Арабских Эмиратов шейхе Заиде бен Султане Аль Нахаяне. Желаю братскому народу Эмиратов благополучия, процветания и новых славных свершений", - говорится в записи, которую Касым-Жомарт Токаев оставил в книге почетных гостей мечети.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства