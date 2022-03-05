В Казахстане за 2 месяца 240 чиновников изобличены в коррупции

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В Казахстане за 2 месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней, сообщил сегодня в своем докладе президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Среди них 1 вице-министр, 1 аким города, 11 руководителей областных управлений. В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 5,4 млрд тенге", - рассказал Бектенов.





Он также доложил президенту о реализации его поручений по обеспечению «чистоты» Антикоррупционной службы и о реализации концепции антикоррупционной политики, сообщает Акорда





По словам Бектенова, в феврале мажилис парламента в первом чтении одобрил законопроект об ответственности за необоснованное обогащение. Особое внимание уделено работе комплаенс-служб в квазигоссекторе и совершенствованию института персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.





Кроме того, в настоящее время прорабатывается пакет законодательных мер, предусматривающих развитие финансового расследования по принципу follow the money, введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки и усиление ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.





По итогам встречи глава государства дал Олжасу Бектенову ряд поручений, направленных на эффективную реализацию концепции антикоррупционной политики и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.