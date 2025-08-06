7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области
05.08.2025, 10:14 47556
2,4 млрд тенге направили на реконструкцию больниц в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 2,4 млрд тенге из специального государственного фонда направлены на реконструкцию больниц в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе правительства.
В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" предусмотрена реконструкция межрайонных многопрофильных центральных больниц в Меркенском и Таласском районах Жамбылской области. На эти цели из специального государственного фонда выделено 2,4 млрд тенге.
Часть возвращенных активов направлены на реконструкцию Таласской многопрофильной центральной районной больницы. Объем предусмотренных средств составляет 2,3 млрд тенге.
Кроме того, на ремонт приемного отделения Меркенской многопрофильной центральной районной больницы предусмотрено 144,9 млн тенге. Строительные работы находятся на завершающей стадии. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.
В целом в 2025 году из специального государственного фонда на реализацию четырех объектов здравоохранения в Жамбылской области направлено 2,8 млрд тенге. Ранее сообщалось о строительстве двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждая из них рассчитана на 45 посещений в сутки.
новости по теме
06.08.2025, 09:30 2196
7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах.
В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.
Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.
Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Ранее 2,4 млрд тенге направили на реконструкцию больниц в Жамбылской области.
05.08.2025, 18:29 27291
Казахстан и Туркменистан обсудили вопросы разработки гигантского газового месторождения
Стороны подчеркнули стратегическое значение углубления двустороннего сотрудничества
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Авазе состоялась рабочая встреча казахстанской делегации с вице-премьером Туркменистана Батыром Амановым и советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Аширгулы Беглиевым. Переговоры прошли в рамках участия Касым-Жомарта Токаева в третьей конференции ООН по развивающимся странам, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Участники встречи обсудили перспективы участия Казахстана в проекте по разработке крупнейшего газового месторождения Туркменистана - Галкыныш при участии иностранного инвестора.
Стороны подчеркнули стратегическое значение углубления двустороннего сотрудничества в газовой отрасли и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов.
Напомним, в апреле во время неформальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым глава государства отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин - Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север - Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана.
05.08.2025, 17:35 28441
Реконструкция озера Сайран: на генподрядчика подали в суд в Алматы
Фото: volunteer.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подали в суд на генерального подрядчика реконструкции озера Сайран - акционерное общество "Павлодарский речной порт" из-за несвоевременного и некачественного исполнения договорных обязательств, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.
На сегодняшний день в связи с несвоевременным и некачественным исполнением договорных обязательств Управлением развития общественных пространств подан иск в суд на АО "Павлодарский речной порт" о признании генерального подрядчика недобросовестным участником государственных закупок", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на территории озера развернулся масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.
В акимате мегаполиса заверили, что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.
Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.
Кроме того, инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы озера Сайран и его зеленой зоны.
В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологического общества Алматы" отметил, что проводимые работы на территории ООПТ Сайран это не реконструкция, а новое строительство.
По их мнению, проводимые в нарушение норм строительные работы по устройству подземных инженерных коммуникаций, сопровождаемые массовым повреждением деревьев зеленой зоны, приведут к их последующей массовой гибели. Также эксперты заявили, что строительство многочисленных зданий, игровых площадок, детских площадок, площадок под частные торговые киоски, частного катка, частных теннисных кортов, перголы, автопарковок, арт-объектов неблагоприятно скажутся на экосистеме Сайрана.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как вы относитесь к реконструкции?"
22% участников опроса ответили: "Реконструкцию нужно прекратить немедленно, экосистеме Сайрана грозит уничтожение"; 54% выбрали ответ: "Перестройку нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик"; 11% считают, что реконструкция и вмешательство человека должны быть минимальные; 11% ответили: "Территории озера нужна полная реконструкция" и 2% - "Мне все равно".
05.08.2025, 15:02 34676
Назначен новый глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Аширов назначен на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.
Серик Аширов родился в 1986 году в Алматы. Окончил юридический институт академии МВД РК, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал со специалиста департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Работал советником секретариата комиссара "ЭКСПО-2017", главным инспектором отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра РК, шефом протокола премьер-министра РК.
С августа 2024 года и по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.
Ранее в Казахстане был назначен новый вице-министр торговли и интеграции.
05.08.2025, 11:31 44206
Более 6,43 млрд кубометров воды поступило в Казахстан из России по реке Урал
Фото: Минводных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным приграничного гидропоста "Январцево", за первые шесть месяцев текущего года по реке Урал (каз. - Жайык) из России в Казахстан поступило более 6,43 млрд кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
До 80% стока трансграничной реки Урал формируется на территории России. В Казахстане река впадает в Каспийское море на территории Атырауской области.
Распределение вод реки регламентировано протоколом о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года. В документе помесячно расписаны объемы воды, направляемые российской стороной в Казахстан", - сообщила руководитель управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Министерства водных ресурсов и ирригации Нагима Ажигулова.
05.08.2025, 10:54 45596
Национальный каталог товаров для цифровой прослеживаемости внедрят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе по объединению электронного каталога товаров и национального каталога товаров АО "Казахтелеком" в целях формирования государственной базы данных "Национальный каталог товаров" - ГБД НКТ, сообщили в правительстве.
По данным Минфина, инициатива направлена на устранение дублирования справочников и создание единого цифрового эталона для товаров в таких сферах, как торговля, таможня, госзакупки, планирование и исполнение бюджета. Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом.
На сегодня выстраивается трехуровневая система классификации, это: верхний уровень - ОКТРУ для целей планирования и статистики, основной уровень - ГБД НКТ с детальной информацией по производителям, нижний уровень - маркировка партий и единичной продукции.
В рамках формирования ГБД НКТ проводится постепенное подключение всех ключевых источников данных. Это ритейлеры и торговые сети, электронные торговые площадки, операторы фискальных данных, ККМ, а также государственные и таможенные информационные системы, ЭСФ и товароучетные системы.
Ержан Биржанов сообщил, что применение Национального каталога станет обязательным с 1 января 2026 года. Соответствующий закон о торговой деятельности уже подписан, утверждены правила применения кодов NTIN/GTIN в контрольно-кассовых машинах. По состоянию на сегодня в базе содержится информация о 15 млн товаров, а ежедневно в нее поступают данные по более чем 10 млн чеков.
Система уже интегрируется с ключевыми государственными и коммерческими системами - госпланирование, таможенная система, ЭСФ, ретейлеры, ОФД, ККМ, товароучетные системы и электронные торговые площадки. Благодаря этому бизнес сможет автоматически выгружать и обновлять товарные карточки, участвовать в закупках и получать меры господдержки.
05.08.2025, 09:30 49771
Правительство утвердило комплексный план по развитию туристской зоны Мангистау
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство утвердило комплексный план по развитию туристской зоны Мангистау на 2025-2029 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Документ предусматривает системное решение вопросов отрасли по девяти направлениям. Среди них: развитие инфраструктуры, логистики, цифровизация, обеспечение безопасности, подготовка кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие. За период реализации плана предполагается организация свыше ста мероприятий.
Одним из ключевых направлений развития туризма в регионе среди 12 перспективных туристических объектов выделена туристская зона Кендерли. Будет реализован комплекс мер по решению инфраструктурных вопросов, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли будет построен аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и экоактивистов.
В городе Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса. Также для популяризации туризма в регионе предусмотрено проведение культурно-спортивных мероприятий. Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны.
Кроме того, импульс для дальнейшего роста получит малый и средний бизнес, для субъектов которого планом предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО "СПК "Каспий".
По итогам реализации плана к 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек, въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек, частные инвестиции - до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона - с 2,2% до 3,6%", - отметили в правительстве.
Напомним, в начале года президент РК отметил, что туризм должен стать новой точкой экономического роста.
04.08.2025, 15:55 82451
В Казахстане назначен новый вице-министр торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Айдар Абильдабеков назначен на должность вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба правительства.
Айдар Абильдабеков родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Букетова, университет дружбы народов имени академика Куатбекова.
Трудовую деятельность начал в 1996 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. Был заместителем председателя Комитета торговли. С июля 2023 года по настоящее время занимает должность председатель Комитета торговли МТИ РК.
Ранее был назначен председатель комитета атомного надзора.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.08.2025, 09:30 01.08.2025, 09:23274391Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 31.07.2025, 11:44265211Вы обещали нас не разлучать - воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение 01.08.2025, 15:02254441Прямой рейс запустили между Алматы и Пекином 01.08.2025, 18:53243696Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 01.08.2025, 22:23235886Перенос памятника Сатпаеву: в акимате ответили возмущенным алматинцам 16.07.2025, 12:26419971Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25409711Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34407111В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59387661В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 16.07.2025, 15:24368041Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?