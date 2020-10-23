В Казахстане до 30% увеличат долю женщин на руководящих постах

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Члены Национального совета общественного доверия (НСОД) предложили ввести обязательную норму о повышении доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%, передает Kazakhstan Today.

Доля женщин в руководстве публичных компаний с государственным участием все еще низкая и составляет 5-7%. Такое положение дел не позволяет в полной мере реализовать потенциал женщин, составляющих более половины жителей страны. Члены совета всесторонне проработали этот вопрос и внесли предложение о необходимости введения обязательной нормы о повышении доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%. Полагаю, что мы должны подумать о поэтапной реализации данной инициативы. Это сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в специализированных международных рейтингах", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании Национального совета общественного доверия.

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