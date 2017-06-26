30 июня в Астане состоится совместное заседание палат парламента

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, передает Kazakhstan Today.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2017 года, в 10.00, в городе Астане", - говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой мажилиса.
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