30 июня в Астане состоится совместное заседание палат парламента

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30 июня в Астане состоится совместное заседание палат парламента26.06.2017
Государство  09:07

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2017 года, в 10.00, в городе Астане", - говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой мажилиса.
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