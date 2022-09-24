Предприятия ВКО оштрафовали на 31 млн тенге за несоблюдение тарифов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 СЕНТЯБРЯ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Восточно-Казахстанской области проанализировал отчет об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 субъектов области нарушили обязанности по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ. В связи с чем в отношении данных субъектов ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области составлено 55 протоколов об административном правонарушении. 22 субъекта оплатили штраф в порядке сокращенного производства. Общая сумма, поступившая в доход государства по штрафам, составляет 31 977 720 тенге", - сообщили в пресс-службе комитета.
По оставшимся субъектам вынесены постановления о наложении взыскания. Материалы об административном правонарушении направлены в суд.
В департаменте напомнили, что в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях субъекты естественной монополии обязаны исполнять утвержденную тарифную смету и мероприятия утвержденной инвестиционной программы.