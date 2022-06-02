Январская трагедия: на сегодня в суд направлено 337 уголовных дел

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Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в целом по стране зарегистрировано 5065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей.
Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения дела сразу направляются в суд. На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо. Судом по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, поступивших в рамках процессуального соглашения, к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждено 14 лиц", - сообщил Елдос Килымжанов.
По поручению главы государства Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению всех причин и деталей январских событий. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.
По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания не только для нашей страны, но и за рубежом. По практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно. Как ранее сообщалось, у нас больше 1,5 тысячи поврежденных объектов. По каждому проводился осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизы по оценке материального ущерба. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
Он добавил, что на сегодня только по делам специальных прокуроров в 8 регионах страны проведено более 20 тысяч следственных действий. Назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз.