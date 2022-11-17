В Казахстане с начала года более 364 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев текущего года выплачено более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 8,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца - 171,7 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемой законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

На 1 ноября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 364 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца - 48 877 тенге.