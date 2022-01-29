В Акмолинской области 39 чиновников оштрафованы за плохие дороги

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области проведено 351 обследование дорог, за ненадлежащее состояние трасс оштрафованы 39 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам обследований выдано 351 предписание на устранение недостатков. 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности, в том числе 13 должностных лиц местных исполнительных органов, восемь руководителей предприятий и должностных лиц компании "Казахавтодор", а также 18 должностных лиц других дорожных организаций", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
За период проведения ОПМ проверено восемь трасс международного значения, 46 - республиканского, 70 - местного значения и 227 - улично-дорожной сети.
Также полицейские проверили освещение, наличие необходимых дорожных знаков и исправность шлагбаумов на семи железнодорожных переездах.
За неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов четыре должностных лица привлечены к административной ответственности. Выдано семь предписаний на устранение выявленных недостатков", - сообщили в полиции.