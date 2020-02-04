Объем инвестиций США в Казахстан превысил $45 млрд

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств, сообщила пресс-служба Елбасы.

На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией "Шеврон". С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 млрд долларов США", - сказал Назарбаев.

В свою очередь, Майк Помпео рассказал о своем визите в Казахстан и результатах состоявшихся переговоров.

У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане - это ваша личная заслуга. Уровень развития вашей страны впечатляет", - сказал госсекретарь США.

Помпео также передал приветствие президента США Дональда Трампа в адрес Первого Президента Казахстана.

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