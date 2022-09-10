Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет
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В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет);
- плательщики единого совокупного платежа.
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца;
- молодежь.
В правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли
Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере", - отметил Алихан Смаилов.
Токаев посетил посольство Великобритании
"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге
За 8 месяцев текущего года были наложены штрафы на службы технического надзора на сумму 72 млн тенге, также за недостаточный контроль с объектов были удалены порядка 20 экспертов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.
На данных объектах задействованы 47 компаний технического надзора, которые являются прямыми представителями заказчика (в данном случае АО "НК "КазАвтоЖол") на местах и ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию", - отметили в "КазАвтоЖоле".
Токаев обсудил с Токтаром Аубакировым решение социальных вопросов
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аубакиров представил главе государства свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки, сообщает Акорда.
Он также поддержал инициативы, обнародованные в послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.
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Обнаружены многочисленные нарушения в деятельности аэропорта Нур-Султана
Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Смаилов
Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", - сказал Смаилов.
В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание", - отметил премьер.
Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома", - подчеркнул Смаилов.
Токаеву доложили о ходе ликвидации пожаров в РК
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