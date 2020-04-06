В Казахстане подтверждено 569 случаев коронавируса

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на данное время подтверждено 569 случаев коронавируса, сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14.05 5 апреля 2020 года в Госкомиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 5, в Туркестанской области - 4, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Карагандинская области - 4, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане - 219;

Алматы - 115;

Кызылординской области - 31;

Карагандинской области - 31;

Туркестанской области - 29;

Жамбылской области - 28;

СКО - 25;

Атырауской области - 23;

Акмолинской области - 23;

Шымкенте - 13;

Алматинской области - 10;

Актюбинской области - 10;

ВКО - 5;

ЗКО - 2;

Мангистауской области - 3;

Павлодарской области - 1;

Костанайской области - 1".





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

По последним данным в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.

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