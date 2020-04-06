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В Казахстане подтверждено 569 случаев коронавируса

05.04.2020, 14:07 12826
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на данное время подтверждено 569 случаев коронавируса, сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14.05 5 апреля 2020 года в Госкомиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 5, в Туркестанской области - 4, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Карагандинская области - 4, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.

 

Всего в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавируса, из них:

 
в Нур-Султане - 219;
 
Алматы - 115;
 
Кызылординской области - 31;
 
Карагандинской области - 31;
 
Туркестанской области - 29;
 
Жамбылской области - 28;
 
СКО - 25;
 
Атырауской области - 23;
 
Акмолинской области - 23;
 
Шымкенте - 13;
 
Алматинской области - 10;
 
Актюбинской области - 10;
 
ВКО - 5;
 
ЗКО - 2;
 
Мангистауской области - 3;
 
 Павлодарской области - 1;
 
Костанайской области - 1".

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.
 

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