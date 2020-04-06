В Казахстане подтверждено 569 случаев коронавируса

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на данное время подтверждено 569 случаев коронавируса, сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14.05 5 апреля 2020 года в Госкомиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрировано еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 5, в Туркестанской области - 4, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Карагандинская области - 4, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.
Всего в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 219;
Алматы - 115;
Кызылординской области - 31;
Карагандинской области - 31;
Туркестанской области - 29;
Жамбылской области - 28;
СКО - 25;
Атырауской области - 23;
Акмолинской области - 23;
Шымкенте - 13;
Алматинской области - 10;
Актюбинской области - 10;
ВКО - 5;
ЗКО - 2;
Мангистауской области - 3;
Павлодарской области - 1;
Костанайской области - 1".
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
По последним данным в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.
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