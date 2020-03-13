ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Женева. 12 марта. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

ВОЗ считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией, сообщает ТАСС .

Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. Глава ВОЗ выразил обеспокоенность "вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также "бездействия". Он напомнил, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.

Гендиректор пояснил, как следует расценивать значение слова "пандемия".

Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям", - сказал он.

Характеристика нынешней вспышки как пандемии ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса и не ведет к изменению ее деятельности, а также задач, которые стоят перед странами в борьбе с инфекцией, подчеркнул он. Глава ВОЗ напомнил, что нынешняя вспышка - первая пандемия, вызванная коронавирусом.

Гебрейесус призвал государства "предпринимать срочные и агрессивные действия" для борьбы с коронавирусом.

Он напомнил, что из 81 страны мира к настоящему моменту сообщений о наличии болезни не поступало, а в 57 странах зарегистрировано не более 10 заболевших.

По его словам, главное внимание следует уделить сдерживанию распространения вируса.

В целом в борьбе с патогеном ВОЗ рекомендует продолжать "всеобъемлющий подход, в котором главной опорой должно быть сдерживание". При этом следует соблюдать баланс "между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных сбоев и уважением прав человека".

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