Переход на 5G не повлечет повышения тарифов на Интернет - Жумагалиев

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - При переходе на 5G тарифы на Интернет повышаться не будут, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, для внедрения 5G со стороны государства никаких средств выделяться не будет. Потому что это работа частного оператора. Во-вторых, в связи с тем что технология 5G достаточно дорогостоящая, мы ее сначала будем внедрять в городах. На сегодняшний день во всем мире 5G внедряется только в городах. В будущем, если появится возможность, совместно с компаниями-поставщиками мы рассмотрим внедрение 5G и в сельской местности. Что касается тарифов, при переходе от 3G к 4G, мы не меняли никакие тарифы. В будущем будет проведена такая же работа. При переходе на 5G мы не будем повышать тарифы", - сказал Жумагалиев на брифинге в правительстве РК.

Он рассказал и о работе по повышению качества сотовой связи в сельских населенных пунктах. По словам министра, причина низкого качества связи не всегда кроется только в операторах связи мобильных сетей, мешать работе сотовой связи может отсутствие необходимой инфраструктуры.

В Щучинско-Боровской зоне при поддержке акимата Акмолинской области мы провели работу, которая позволила установить соответствующие базовые станции. В результате качество заметно улучшилось в данной зоне. Сейчас мы такую же работу проводим с акиматом Нур-Султана - 50 мачтовых сооружений будут установлены по городу, и многие проблемы будут урегулированы. Далее мы предполагаем работу с Павлодаром и Алматы", - добавил министр.

Он пояснил, что внедрение 5G способствует разрешению таких вопросов как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Эта технология является очень важным вопросом для цифровизации экономики страны.

Внедрение 5G позволит решить много вопросов, включая внедрение интегрированной технологии "умные города", цифровизации транспортной системы, а также всех вопросов, связанных с безопасностью", - резюмировал Жумагалиев.

Как пишет primeminister.kz , на сегодня АО "Казахтелеком" провел 6 тестирований 5G в Казахстане, в том числе в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. Полученные результаты по скорости передачи данных в сетях 5G выше показателей 4G в 10-100 раз.

Сейчас во всех городах имеется доступ к широкополосному Интернету. 3324 сельских населенных пункта обеспечены доступом к сети Интернет. До конца 2020 года широкополосным доступом к сети Интернет будут обеспечены еще 880 сельских населенных пунктов. Для сел с небольшой численностью населения (50 и более жителей) будет обеспечена техническая возможность обеспечения Интернетом с применением технологий спутниковой связи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства