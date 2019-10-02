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Премьер поручил разработать проекты эффективного использования 5G и ускорить подключение сел к Интернету

01.10.2019, 11:41 9667
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения широкополосным доступом к Интернету (ШПД) на селе и развития 5G, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно поручениям Елбасы, данным на XVIII съезде партии "Нур Отан" и главы государства в послании народу Казахстана от 2 сентября текущего года в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" проводится модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, сообщается на официальном портале премьер-министра РК. 
 
До конца 2022 года доступом к Интернету должны быть обеспечены более 5 тыс. сел, что составляет 97% сельских населенных пунктов. Это позволит открыть доступ сельчанам к преимуществам получения электронных госуслуг и сервисов, медуслуг и образования, электронной торговле, а также повсеместному переходу к новым стандартам жизни.
 
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проводит работу по строительству в сельских населенных пунктах (СНП) волоконно-оптических линий связи (1250 СНП до 2020 года включительно), обеспечению покрытия LTE и прокладке сетей беспроводного радиодоступа (6019 СНП). Одновременно развивается связь нового поколения 5G для обеспечения беспроводного широкополосного доступа, Интернета вещей и организации высокоскоростных технологий. В настоящее время тестовые испытания 5G проводятся в городах Нур-Султане и Алматы, в октябре их планируется провести в Шымкенте.
 
Глава правительства поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи ускорить работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионах и подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету.
 
"Необходимо обеспечить безусловное исполнение поручений Елбасы и главы государства по проведению высокоскоростного Интернета на селе. Эта работа должна быть завершена в установленные сроки - к 2022 году", - сказал А. Мамин.
 
Премьер-министр отметил необходимость адекватного определения приоритетности использования 5G, для чего в 2020 году должны быть разработаны соответствующие проекты по эффективному использованию 5G в регионах, а на первом этапе - в Нур-Султане.
 
А. Мамин также обратил внимание Министерства цифрового развития на качество связи и Интернета, особенно в социальных объектах.
 

Школы и больницы должны иметь качественный Интернет с высокой скоростью - это требуется для использования электронных учебников и учебных программ, телемедицины и информационных систем", - подчеркнул премьер-министр.

 

В настоящее время в стране услуги широкополосного доступа имеются в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах. Они обеспечиваются разными технологиями, в том числе сетями волоконно-оптических линий, 3G и 4G", - проинформировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев.

 
В 2018 году Казахстан занял 21-е место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи.
 
В Казахстане количество пользователей Интернета в 2018 году составило 81,3% и во всемирном рейтинге Казахстан занял 45-е место.
 
Также в целях определения качества оказания услуг связи министерством будет проводиться работа по выявлению неустойчивой связи на участках. Для улучшения качества связи на данных участках проработан вопрос установки дополнительных базовых станций, совместно с акиматами и операторами связи. К примеру, в Щучинско-Боровской курортной зоне и на территории города Нур-Султан совместно с акиматами был решен вопрос установки специальных мачтовых сооружений. Эти мачты будут построены частными предприниматели, а операторы сотовой связи установят на них свои базовые станции. Аналогичная работа начата с акиматами Алматы и Павлодарской области. 
 
А. Жумагалиев также отметил, что проводится работа и по внедрению новых технологий в Казахстане.
 

Согласно поручению президента, министерством ведется работа по внедрению сети по технологии 5G в Казахстане. Для этого уже утверждена дорожная карта. Тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане и Алматы, а также планируется к проведению в Шымкенте в октябре", - сообщил министр. 

 
В связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент).
 
В столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории Экспо. В 2022 году 5G должен появиться в аэропорту, на вокзале, крупных торговых центрах и площадках. Далее, с 2023 года, будет проводиться работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны. 
 
Таким образом, в результате проводимой работы 97% населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету. Для оставшихся 3% населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий.
 

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