64 млрд тенге инвестиций: в Костанае начали строить логистический хаб "Тобыл"

Фото: primeminister.kz

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Костанай. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае дали старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана, - В Костанае дали старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Проект реализуется с участием АО "Кедентранссервис" при поддержке АО "Фонд развития промышленности". Площадь логистического комплекса составит 133,6 га, общий объем инвестиций - 64 млрд тенге. Проектная мощность ТЛК "Тобыл" - до 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов. Комплекс создаст 500 новых рабочих мест - с прицелом на трудоустройство логистов, операторов, IT-специалистов, обслуживающего персонала и молодых специалистов.





Выступая на церемонии запуска, заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что проект имеет значение, выходящее за рамки региона.





Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине", - отметил Ермек Кошербаев.





Объем транзитных перевозок через Казахстан за первое полугодие 2025 года составил 16,8 млн тонн - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что запуск ТЛК "Тобыл" придаст дополнительную динамику этим показателям в ближайшие годы.





Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу. Ожидается рост грузооборота как по маршруту Северный Казахстан - Южный Урал, так и в направлении КНР.



