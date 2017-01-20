Астана. 20 января. Kazakhstan Today - 6,5 тыс. потенциально опасных автономных котельных насчитывается в Казахстане, сообщил глава Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК Мархабат Жайымбетов.

"У нас 29 моногородов и 41 малый город, а котельных таких малых мощностей по стране 6,5 тысячи", - проинформировал председатель комитета в ходе заседания в мажилисе, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в поселке Шахан Карагандинской области, где недавно из-за взрыва котла отопления обрушилась часть жилого дома, насчитывается 17 автономных систем отопления. При этом для обеспечения центрального отопления региону требуется 2,7 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, 10 января премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил МВД совместно с госорганами и акиматами провести инспекцию всего котельного оборудования в многоквартирных жилых домах, особенно на объектах образования и социальной сферы. Помимо этого, он поручил внести конкретные предложения по усилению функций контроля и надзора за эксплуатацией и техническим состоянием объектов теплоснабжения, сообщила пресс-служба главы правительства.

Аким Акмолинской области Сергей Кулагин поручил создать специальную комиссию по обеспечению выноса котлов из подвальных помещений 13 объектов образования, сообщила пресс-служба главы региона.

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