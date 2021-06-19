Еще более 70 млрд тенге выделят на выплаты медработникам

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - В ходе открытия мемориала "Алтын журек" в Нур-Султане президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство выделит еще 71,5 млрд тенге на выплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращаясь к медикам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала.

Только на надбавки и страховые пособия медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 180 миллиардов тенге. Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиарда тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться", - сообщил глава государства.

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