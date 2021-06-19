akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия мемориала "Алтын журек", возведенного в знак признательности медицинским работникам страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы со стороны улиц Алматы и Акмешіт.

Токаев отметил, что открытие мемориала "Алтын журек" символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции. Поручение воздвигнуть памятник медикам он дал по итогам состоявшегося в прошлом году общенационального онлайн-форума "Біз біргеміз", сообщает Акорда.

Глава государства сообщил, что коронавирусом заболели около 10 тысяч работников сферы здравоохранения, из них более двухсот стали его жертвами.

В ходе своего выступления, президент предложил ввести звание "Заслуженный врач Республики Казахстан", для повышения статуса медработников в обществе, которое также будет включать материальное вознаграждение, размер которого определит правительство.

Президент также акцентировал внимание на важности создания эффективной системы социальной поддержки медицинских работников.

Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране - в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков. По моему поручению до конца года будет запущена система страхования профессиональной ответственности медицинских работников", - сказал он.

Глава государства также затронул вопрос оказания поддержки среднему медицинскому персоналу, который, по его мнению, является ключевым ресурсом системы здравоохранения и исполняет основной объем работы.

Нам необходимо сформировать новую генерацию медицинских сестер и братьев. Они должны быть не просто исполнителями, а равноправными членами мультидисциплинарной лечебной команды с высокой зоной ответственности. Для этого нужно последовательно повышать уровень их профессиональной подготовки и сделать сестринское дело престижным", - сказал президент.

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех медиков с профессиональным праздником и предложил назвать парк, где расположен монумент "Алтын Журек", "Аллеей врачей", выразив уверенность, что комплекс станет символом народной благодарности людям в белых халатах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства