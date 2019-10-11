Кызылорда. 10 октября. Kazakhstan Today - 70 человек пришли на личный прием к акиму Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня (9 октября. - Прим. агентства) я провел прием граждан по личным вопросам. Вместе с акимом города, руководителями областных управлений, которые присутствовали на приеме, мы приняли 70 человек. Я хотел бы сказать, что, хотя ситуации у всех пришедших людей разные, любой вопрос будет решаться строго только в рамках закона", - написал в Facebook аким Кызылординской области Куанышбек Искаков.

По его словам, большая часть вопросов касалась предоставления жилья и земельных участков, были также заданы вопросы в сфере здравоохранения и образования. Аким добавил, что в этом году по области сданы в эксплуатацию 40 многоэтажных жилых домов (1738 квартир).

На прием пришли и мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Они подняли вопросы реабилитационных центров, лечения детей, обеспечения их лекарственными препаратами. Нужно сказать, что мы стараемся решать вопросы таких родителей в первую очередь. Поэтому я пригласил руководителей ответственных управлений, дал им конкретные задания", - отметил глава региона.

Для тех, кто желает получить жилье от государства, он пояснил необходимость соблюдения очереди.

Гражданам, которые хотят получить жилье вне очереди, хотел бы сказать, что это является нарушением прав людей, ожидающих очереди на протяжении многих лет. Поэтому жилье будет выдаваться только в порядке очередности и только в рамках закона. Что касается граждан, которые просили предоставить временное жилье, пока не придет их очередь, то их вопрос будет рассмотрен специальной комиссией, принято соответствующее решение", - пообещал Искаков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства