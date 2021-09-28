75 пострадавших от взрывов объектов восстановили в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 27 СЕНТЯБРЯ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в воскресенье ознакомился с восстановительными работами в Байзакском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава региона, посетивший в первую очередь село Кайнар, уделил особое внимание качеству и своевременности выполнения ремонтно-строительных работ, сообщает пресс-служба акимата.

Для обследования и восстановления объектов, поврежденных в результате ЧС на территории Байзакского района было сформировано пять рабочих групп из числа сотрудников областного управления строительства, районного акимата, Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры, проектных организаций и областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Рабочие группы проинспектировали все объекты в селах Кайнар, Ушбулак, Жибек Жолы, Торекельды, Базарбай, Кокбастау. Установлено, что повреждены 159 жилых домов, 12 коммерческих и четыре социальных объекта. За счет государства решено отремонтировать наиболее поврежденные 35 домов, 12 коммерческих и один социальный объект, а также сельскую дорогу. Наряду с этим, началось строительство средней школы №5 в селе Жибек Жолы. Ветхое здание школы также пострадало во время ЧС. Глава региона поручил, чтобы работы велись качественно. Дети должны получать полноценное образование в комфортных условиях. Ударными темпами ведутся восстановительные работы и на других объектах. Три социальных объекта и 124 жилых дома восстанавливаются за счет спонсорской помощи. На сегодняшний день все соцобъекты и 72 дома уже приведены в порядок", - сообщили в акимате.

Наиболее поврежденные дома тоже ремонтируются быстро. В селе Кайнар, куда ездил Бердибек Сапарбаев и где были разрушены 19 домов, на подходе уже шесть из них. Сейчас там перекрывают кровлю и ведут внутренние отделочные работы.

Всего в восстановительных работах задействованы 12 подрядных организаций, 187 человек и 22 единицы различной техники. Подрядчики заверили, что завершат все работы в установленные сроки.

Аким области также встретился с местными жителями и военными и выслушал их мнения и предложения по поводу восстановительных работ.

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