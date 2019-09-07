7,6 тыс. семей Акмолинской области получают АСП

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Вопросы социальной защиты населения обсуждены на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Дины Ахметжановой, в области принято более 8 тыс. заявлений на получение адресной социальной помощи, из них АСП назначена 7,6 тыс. семей. Выявлены факты сокрытия доходов по 135 семьям, проинформировала пресс-служба акима области.
Глава региона поручил акимам районов и городов совместно с управлением координации занятости и социальных программ осуществлять постоянный контроль за трудоустройством на постоянное рабочее место лиц, охваченных мерами социальной защиты от безработицы, и обеспечить квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан из целевых групп населения. Он также напомнил о необходимости выносить решения о назначении или отказе в адресной социальной помощи в строгом соответствии с действующим законодательством.
Ахметжанова также доложила о ходе реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек".
В текущем году техническим и профессиональным образованием охвачено 1190 выпускников 9-11 классов. На краткосрочное профессиональное обучение направлено 1780 человек, или 71,5% от плана на год. Доля трудоустройства после завершения обучения составила 66%. Выдано 545 микрокредитов на сумму 2 224 млн тенге. С начала года на обучение основам предпринимательства направлено 1478 человек, выдано 460 грантов.
На аппаратном совещании обсуждены и вопросы госзакупок. По данным руководителя управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Мурата Рахымбергена, в текущем году по объектам строительства, ремонтам и крупным приобретениям завершены 204 конкурса, по 136 - подводятся итоги, договоры на стадии заключения.
Управлением по госзакупкам и коммунальной собственности проведено 102 конкурса, или 30% от общего количества конкурсных процедур по области.
По итогам обсуждения руководитель региона поручил управлению предпринимательства и промышленности совместно РПП "Атамекен" контролировать достижение целевых индикаторов по местному содержанию в государственных закупках. Перед администраторами бюджетных программ поставлена задача - обеспечить своевременное освоение денежных средств по государственным закупкам, в том числе реализуемым в рамках Комплексного плана развития окраин города Нур-Султан и спецпроекта "Ауыл - Ел бесiгi".
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