7,6 тыс. семей Акмолинской области получают АСП

Фото: aqmola.gov.kz

Кокшетау. 6 сентября. Kazakhstan Today - 7,6 тыс. семей Акмолинской области получают адресную социальную помощь, передает Kazakhstan Today.

Вопросы социальной защиты населения обсуждены на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Дины Ахметжановой, в области принято более 8 тыс. заявлений на получение адресной социальной помощи, из них АСП назначена 7,6 тыс. семей. Выявлены факты сокрытия доходов по 135 семьям, проинформировала пресс-служба акима области.

Глава региона поручил акимам районов и городов совместно с управлением координации занятости и социальных программ осуществлять постоянный контроль за трудоустройством на постоянное рабочее место лиц, охваченных мерами социальной защиты от безработицы, и обеспечить квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан из целевых групп населения. Он также напомнил о необходимости выносить решения о назначении или отказе в адресной социальной помощи в строгом соответствии с действующим законодательством.

Ахметжанова также доложила о ходе реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек".

В текущем году техническим и профессиональным образованием охвачено 1190 выпускников 9-11 классов. На краткосрочное профессиональное обучение направлено 1780 человек, или 71,5% от плана на год. Доля трудоустройства после завершения обучения составила 66%. Выдано 545 микрокредитов на сумму 2 224 млн тенге. С начала года на обучение основам предпринимательства направлено 1478 человек, выдано 460 грантов.

На аппаратном совещании обсуждены и вопросы госзакупок. По данным руководителя управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Мурата Рахымбергена, в текущем году по объектам строительства, ремонтам и крупным приобретениям завершены 204 конкурса, по 136 - подводятся итоги, договоры на стадии заключения.

Управлением по госзакупкам и коммунальной собственности проведено 102 конкурса, или 30% от общего количества конкурсных процедур по области.

По итогам обсуждения руководитель региона поручил управлению предпринимательства и промышленности совместно РПП "Атамекен" контролировать достижение целевых индикаторов по местному содержанию в государственных закупках. Перед администраторами бюджетных программ поставлена задача - обеспечить своевременное освоение денежных средств по государственным закупкам, в том числе реализуемым в рамках Комплексного плана развития окраин города Нур-Султан и спецпроекта "Ауыл - Ел бесiгi".

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