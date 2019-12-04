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Более 800 тыс. объектов недвижимости в Казахстане оформлены на умерших или выехавших за рубеж

03.12.2019, 14:40 11746
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане более 800 тыс. объектов недвижимости зарегистрировано за умершими или выехавшими за пределы республики лицами, передает Kazakhstan Today.
 
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства рассказал об актуализации баз данных государственных органов. 
 

По недвижимости в системе "Регистр недвижимости" из обработанных 17,3 млн сведений 2,6 млн сведений актуализированы и приведены в порядок. При этом выявлена следующая проблема. Так, 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано за умершими лицами или выехавшими за пределы республики, в связи с чем Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами необходимо проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежавшего умершим и выехавшим за пределы РК", - говорится в докладе министра, опубликованном пресс-службой Минфина.

 
Смаилов добавил, что "имеется большое количество фактов выдачи актов на землю без регистрации прав собственности", в связи с чем местным исполнительным органам необходимо провести соответствующие мероприятия по обеспечению регистрации выданных актов на землю.
 

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