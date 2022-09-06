Свыше 800 тонн гуманитарной помощи собрала партия AMANAT

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - За два дня аманатовцы собрали 807 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области, пострадавших от природных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил секретарь партии Даулет Карибек, в частности, за вчерашний день партийцы собрали 312 тонн помощи, а сегодня 495 тонн, из которых 338 тонн - продукты питания. Также направлена теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы.

С первых часов чрезвычайной ситуации AMANAT не остается в стороне. Непосредственно на месте члены партии оказывают посильную помощь пострадавшим жителям. На место прибыли более 300 волонтеров молодежного крыла "Жастар Рухы", которые участвуют в разгрузке и раздаче гуманитарной помощи. Уверен, что все происходящее показывает сплоченность всех казахстанцев, готовность объединиться для помощи соотечественникам. Необходимо также сосредоточить усилия, чтобы как можно скорее восстановить условия жизни пострадавших, отстроить новое жилье, и партия AMANAT активно включилась в решение этой общей задачи", - сказал Даулет Карибек.

В свою очередь депутат мажилиса, член фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев отметил, что у партийцев и активистов "Жастар Рухы" есть немалый опыт волонтерства в кризисных ситуациях.

Наши волонтеры круглыми сутками работали в дни бедствий в Арыси и Мактаарале. Я сам лично, Даулет Карибек и многие члены "Жастар Рухы" принимали участие в восстановительных работах, помогал жителям. И сегодня добровольцы со всех уголков Казахстана являют собой пример мужества и неравнодушия, потому что чужой беды не бывает", - сказал он.

Напомним, со вчерашнего дня пункты приема гуманитарной помощи открыты по всей стране при региональных филиалах партии AMANAT. В их работе задействованы более 1200 волонтеров молодежного крыла "Жастар Рухы" на местах.

Коллектив центрального аппарата партии AMANAT перечислил однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим от природных пожаров жителям Костанайской области.