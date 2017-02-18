95 населенных пунктов Северного Казахстана подвержены угрозе подтопления

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95 населенных пунктов Северного Казахстана подвержены угрозе подтопления18.02.2017
Государство  14:12

Петропавловск. 18 февраля. Kazakhstan Today - 95 населенных пунктов Северо-Казахстанской области подвержены угрозе подтопления, сообщает пресс-служба областной полиции.

В Департаменте внутренних дел региона прошло рабочее совещание по противопаводковым мероприятиям. Как проинформировали сотрудники ДЧС, угрозе подтопления подвержено 95 населенных пунктов области, где расположено более 1500 жилых домов. Также паводковому воздействию подвержено 291 участок автомобильных дорог, передает Kazakhstan Today.


С учетом прогнозов и анализа ситуации в прошлом году начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов акцентировал внимание на предупреждении чрезвычайных ситуаций, слаженности действий сил и средств, своевременном информировании населения о возможных последствиях паводка.

"Мы должны определить алгоритм действий каждого, обеспечить взаимодействие. Наша общая задача - обеспечить безопасность, не допустить гибели людей", - подчеркнул Билялов.

По словам начальника управления оперативного планирования ДВД Ербола Бектурова, согласно плану противопаводковых мероприятий полицейские ведут мониторинг состояния дорог. Все 1468 километров автодорог республиканского значения патрулируются 15 экипажами батальона дорожно-патрульной полиции ДВД в круглосуточном режиме. Ведется контроль за снегоуборочными работами, так как паводок прошлого года показал, что несвоевременная очистка придомовых территорий часто приводила к подтоплению жилых домов.

Бектуров добавил, что в случае ухудшения паводковой обстановки на территории области планируется привлечение дополнительных сил и средств из других регионов.

Начальник ДЧС региона Павел Филиппов акцентировал внимание сотрудников дорожно-патрульной полиции на усилении контроля за состоянием водопропускных труб на автодорогах. В случае обнаружения препятствий для прохождения воды через эти сооружения он попросил информировать соответствующие службы.

В конце совещания глава ДВД предупредил о персональной ответственности руководителей районных территориальных подразделений за работу по противопаводковым мероприятиям.
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