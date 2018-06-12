99,8% жителей столицы имеют доступ к централизованному водоснабжению

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Астане доступ к централизованному водоснабжению имеют 99,8% населения. Из них 94,5% имеют воду в доме, а 5,3% пользуются питьевой водой через водоразборные колонки, передает Kazakhstan Today.

В целях повышения качества услуг водоснабжения населению и сокращения потерь водохозяйственного предприятия утверждена программа по сокращению и ликвидации водоразборных колонок. До 2020 года планируется 110 из 210 действующих водоразборных колонок подключить к централизованному водоснабжению.

Протяженность сетей водоснабжения столицы - 1266 километров, сетей водоотведения - 735 километров. Средняя степень износа сетей водоснабжения - 44%, сетей водоотведения - 40%.

В текущем году в Астане планируется реализация 10 проектов, которые позволят реконструировать 48,1 километра сетей по городу, а также построить 10 километров сетей.

Кроме этого, в рамках Концепции развития окраин города акимат ведет работу по строительству дорог и инженерных сетей в 20 жилых массивах Астаны, которая охватывает 232,38 километров дорог и 522 километров инженерных сетей, пишет официальный сайт столичного акимата.

С 2011 года по текущий день построено 125,8 километра дорог и 295,7 километра инженерных сетей.

Полностью завершены работы по разработанным проектам в жилых массивах Куйгенжар, Казахауыл, Пригородный, Казгородок, Караоткель, Заречный и Промышленный.

В 2018 году планируется строительство и реконструкция восьми улиц протяженностью 3,2 километра в жилых массивах Коктал-2, Комсомольский, на Юго-Востоке, в Ильинке и других районах и 21,2 километра инженерных сетей. Работа в данном направлении будет продолжаться согласно 5-летнему комплексному плану по компактной застройке города Астаны до 2022 года с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры, уточнили в акимате.

Общая мощность существующих канализационных очистных сооружений по очистке сточных вод составляет 254 тыс. кубических метров в сутки. Данной мощности недостаточно в пиковые периоды, а также в перспективе развития города. Для решения данного вопроса акиматом города совместно с Азиатским банком развития планируется выполнить строительство КОС-2 через механизм государственно-частного партнерства. Срок завершения концепции - июнь текущего года.

Также совместно с АБР в рамках одобренной технической помощи проводятся работы по разработке проекта "Мастер-плана по интегрированному управлению водными ресурсами города Астаны".

Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по регулированию и использованию поверхностных и подземных вод (паводковые, дренажные, ливневые, грунтовые, сточные воды) на водных объектах и гидротехнических сооружениях рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, озер Майбалык, Большого и Малого Талдыколя, Астанинского водохранилища, контррегулятора, канала Нура - Ишим. Срок завершения разработки мастер-плана - апрель 2019 года.

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