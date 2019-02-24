Казахстанцы смогут оплатить все налоги с помощью единого электронного кошелька

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана планирует перейти на электронный сервис оплаты налогов путем создания Единого электронного кошелька, передает Kazakhstan Today.

Проблема неверной оплаты налогов связана со сложностью в заполнении множества реквизитов (необходимо указать один из 102 кодов налога, 14 кодов платежа, 235 кодов ОГД или 1066 кодов МСУ). На сегодня предусмотрен системный функционал по автоматической разноске платежей на лицевые счета без проверки регистрационного учета налогоплательщика и его имущества. Если налогоплательщик ошибся в реквизитах (неверно указал код налога, код платежа или код налогового управления), то система автоматически без заявления налогоплательщика разнесет платеж на правильные реквизиты, то есть проведет так называемый автозачет. Но в связи с большим объемом вычислительных операций и проверок, система функционирует не стабильно и не позволяет проводить автозачеты оперативно. Для решения данной проблемы, КГД в 2019 году будут проведены работы по усилению серверных мощностей", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

До конца текущего года планируется кардинально улучшить оплату налогов. Пересматривается весь процесс оплаты налогов и планируется переход на электронный сервис оплаты налогов путем создания Единого электронного кошелька.

Вся информация для налогоплательщика о его задолженности и предстоящим обязательствам перед бюджетом будет отображаться в личном кабинете в одном окне на портале E.gov. Уплата будет осуществляться по единому реквизиту, то есть система автоматически будет производить разноску платежей, поступивших на Единый электронный кошелек, на соответствующие районы, по которым возникли налоговые обязательства (декларации, расчеты, акты проверок, сведения уполномоченных органов). То есть оплата будет производиться по ИИН автоматически вне зависимости от места регистрации или нахождения имущества. Тем самым исключится ошибочная оплата налогов.

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