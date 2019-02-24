Абаев призвал "не искать второго дна" в обращении главы государства в Конституционный совет

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал "не искать второго дна" в недавнем обращении главы государства в Конституционный совет для толкования положения Конституции о полномочиях президента, передает Kazakhstan Today.

Давайте закроем эту тему. На сегодняшний день ни о каком транзите власти речи не идет. Мне сложно что-то добавить к словам главы государства. Обращение в Конституционный совет - это действительно важная, но все же рабочая процедура. Никакого второго дна в этом запросе искать не нужно", - сказал Абаев в программе " Открытый диалог " на канале "Хабар".

Министр подчеркнул, что сегодня у президента Казахстана насыщенная повестка деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.

Сама тема транзита очень спекулятивна. Любой комментарий по такому вопросу сам по себе привлекает внимание. Я знаю немало экспертов, для которых транзит власти - благодатная почва для обсуждения и аналитики. И вообще - сами дискуссии на эту тему напоминают отдельную экосистему, в которой своя повестка, свои иллюзии, свои домыслы и прогнозы, которые крайне редко имеют что-то общее с действительностью. В реальности же у президента страны, лидера нации, есть конкретная повестка с насущными задачами по повышению благосостояния населения. И только это имеет значение", - добавил глава МИК.

Абаев напомнил, что главой государства были озвучены серьезные задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Это касается и послания, и расширенного заседания правительства, в котором он (президент РК. - Прим. агентства) принимал участие, и открытие года молодежи, и даже, немного предвосхищая, скажу, что большой комплекс мер Нурсултан Абишевич, скорее всего, озвучит на предстоящем съезде партии "Нур Отан", - резюмировал министр.

Напомним, Конституционным советом 4 февраля принято к производству обращение президента РК Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан. Данный пункт гласит: "Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан".

Позже глава государства прокомментировал свое обращение в Конституционный совет, назвав его "рутинным вопросом государства".

Это такой же случай, рутинный. Например, мне задавали вопрос: "В Конституции не определено, в каких условиях по доброй своей воле может (президент. - Прим. агентства.) оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Нету этого. Во всех конституциях мира это есть", - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Ничего такого нет, и шуметь вокруг этого не надо", - подчеркнул президент.

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