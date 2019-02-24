ДНК свиньи выявили в птичьей колбасе и говяжьей тушенке, продававшейся в казахстанских магазинах

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК выявил в магазинах республики продажу продуктов с истёкшим сроком годности и другие нарушения, передает Kazakhstan Today.

Комитет охраны общественного здоровья информирует о фактах выявления реализации на предприятиях торговли республики фальсифицированной и просроченной пищевой продукции. Так, территориальным подразделением Комитета Северо-Казахстанской области выявлена ДНК свиньи, не заявленная на маркировке в следующих пробах продукции производства Российской Федерации: консервы "Говядина тушеная" (АО "Орелпродукт"); рулет копчено-вареный "Птичий" (АО "Омский бекон"); колбаса полукопченая из мяса птицы "Фантазия" (ООО "Омдел")", - сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме этого, в консервах "Тушенка кусковая говяжья" "Мясофф" (ОАО РАПП "Кавказ Мясо") обнаружена ДНК курицы, не указанная в маркировке продукта.

Наряду с этим ведомство выявило факты реализации пищевой продукции (колбасы, сгущенки, печенья, маргарина, чипсов, кефира, соков, баранок, крупы кукурузной, овсянки, соевого соуса, ветчины, повидла, конфет, кофе и других) с истекшим сроком годности в следующих городах и магазинах страны: в Костанайская области, магазин "Тут Берри"; в Алматинской области магазины "Нур" и "Тамерлан" (Саркандский район); в Восточно-Казахстанской области магазины "Арай" (город Зайсан), "Риддер-Холод" (город Риддер), "Асемай" (Катон-Карагайский район, село Ново-Хайрузовка), "Продовольственный магазин" (село Курчум), "Дамир" (село Аксуат), "Жаннур" (село Аксулат); в Северо-Казахстанской области магазины "Сказка" (село Смирново), "Светлана" (город Тайынша), "Натали" (Тимирязевский район, село Акжан), "У Камилы" и "Троица" (село Пресновка), "Продовольственный магазин" (село Полудино).

Территориальными подразделениями Комитета указанная фальсифицированная и просроченная продукция снята с реализации, к объектам торговли приняты соответствующие административные меры", - отметили в ведомстве.

Комитет настоятельно рекомендует потребителям быть более внимательными при выборе продукции. Необходимо помнить, что любая продукция по истечении срока годности не пригодна для использования по назначению.

В ведомстве пояснили, что в случае обнаружения просроченной или другой несоответствующей продукции на прилавках магазинов можно обратиться в адрес Комитета и его территориальных департаментов. Контактные данные каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе "Территориальные департаменты".

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