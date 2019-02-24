В Казахстане запущено мобильное приложение информационного портала Kazislam

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности председателя Комитета общественного согласия Балгабек Мырзаев в интервью агентству Kazakhstan Today рассказал о текущей ситуации в религиозной сфере в РК, деятельности разъяснительных групп по вопросам религии и противодействии деятельности псевдоидеологов.

Kazakhstan Today: Расскажите, пожалуйста, о работе информационных групп по разъяснению госполитики в сфере религии. Как Вы оцениваете эффективность их работы?

Мырзаев: На сегодняшний день информационно-разъяснительные группы по вопросам религии являются одним из действенных инструментов, направленных на повышение религиозной и правовой грамотности среди населения по основным направлениям государственной политики в религиозной сфере, формирование у целевых групп населения стойкого иммунитета к радикальным идеям деструктивных религиозных течений.

Министерство в рамках своей компетенции обеспечивает координацию данной работы по стране. На сегодняшний день в стране действуют 211 информационно-разъяснительных групп, в состав которых вошли 2623 лектора. В 2018 году с участием членов информационных групп было организовано свыше 38 тыс. мероприятий с охватом более 2 млн человек.

Широкий охват населения профилактическими мероприятиями обеспечивает максимальную эффективность от проводимой работы

Kazakhstan Today: Какие основные вопросы и предложения поступают от населения при работе групп? Какие вопросы были решены за последние годы благодаря этой работе?

Мырзаев: В ходе профилактической работы население в большой степени интересуют общие вопросы, касающиеся религии. Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне религиоведческой грамотности, которой зачастую пользуют "псевдоидеологи" деструктивных религиозных течений.

Вместе с тем есть вопросы, которые регулярно задают в ходе встреч с населением, такие как внесение поправок в закон о религиозной деятельности и религиозных объединений; ношение религиозной одежды и атрибутики в общеобразовательных учреждениях; блокирование сайтов, пропагандирующих религиозный экстремизм.

В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной работы и предоставления исчерпывающих ответов членами разъяснительных групп в ходе проведения мероприятий Комитетом общественного согласия регулярно проводятся обучающие курсы для лекторов информационно-разъяснительных групп всех уровней.

Также запущен и реализуется специальный проект по подготовке и переподготовке членов региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религии. В 2018 году в рамках проекта прошли обучение 500 лекторов.

Комитетом общественного согласия совместно с МОН, акиматами областей, городов республиканского значения и столицы реализуется комплекс мероприятий по разъяснению основных направлений государственной политики в сфере религиозной деятельности и светских принципов государственного устройства.

Кроме того, Комитетом общественного согласия обеспечена деятельность информационного интернет-портала "Kazislam", цель которого прежде всего направлена на пропаганду традиционных ценностей казахского народа и продвижение конституционных принципов государства, дискредитацию и разоблачение идей деструктивных и радикальных религиозных течений, а также недопущение распространение их идеологии в сети Интернет. В текущем году запущено мобильное приложение портала.

Kazakhstan Today: С какими сложностями сталкиваются группы в своей работе?

Мырзаев: Проведенный анализ деятельности региональных информационно-разъяснительных групп показал проблемы в организации их работы: нехватка подготовленных лекторов для проведения разъяснительных мероприятий в отдаленных населенных пунктах и аулах; отсутствие единой формы оплаты работы лекторов. Во многих областях эта работа проводится на добровольных началах.

Kazakhstan Today: Отмечаете ли вы рост или спад религиозности за последние годы? Какие Вы видите связанные с этим риски?

Мырзаев: Результаты социологического исследования, проведенного в четвертом квартале 2018 года, показывают, что значительная часть опрошенных, то есть 85,3%, считают себя верующими (на 0,4% больше по сравнению с 2017 годом). 88,4% граждан поддерживают политику толерантности (терпимости) и межрелигиозного согласия, проводимую государством, аналогичный показатель был в предыдущем периоде. Подавляющее большинство респондентов - 84,2% - полагает, что в Казахстане соблюдается равенство всех религиозных объединений.

Наблюдается динамичная тенденция роста религиозности граждан среди населения, что, соответственно, благоприятно влияет на увеличение количества религиозных организаций и культовых сооружений в стране.

В целом религиозную ситуацию по республике можно охарактеризовать как стабильную, благодаря налаженному взаимодействию государственных органов и институтов гражданского общества, взвешенной политике государства в сфере религиозной деятельности и толерантному отношению между представителями различных конфессий.

Kazakhstan Today: Сколько религиозных организаций зарегистрировано в Казахстане? Их количество растет, уменьшается или не изменяется?

Мырзаев: По итогам 2018 года в стране зарегистрировано 3732 религиозных субъектов (на 1,2% больше по сравнению с 2017 годом), представляющих 18 конфессий. Из них: 2599 - ислам (69,6%), 340 - православие (9%), 594 - протестантизм (15,9%), 86 - католицизм (2,3%), 60 - Свидетелей Иегова (1,6%), 26 - новоапостольской церкви (0,69%), 9 - общество сознания Кришны (0,24%), 7 - иудаизма (0,18%), 6 - сообщества Бахаи (0,16%), 2 - буддийских (0,05%), 2 - Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны) (0,05%), и 1 - церковь объединения (муниты) (0,02%).

Всего по стране функционируют 3512 культовых сооружений, из которых: 2598 - мечети, 303 - православных храмов, 407 - храмы протестантов, 110 - католических церквей, 56 - дома Свидетелей Иегова, 26 - новоапостольских церквей, 6 - синагог, а также по 1 буддийских и 2 кришнаитских храмов, и 3 Бахаи. Официально зарегистрировано 561 миссионера, из них 435 иностранных граждан и 126 - граждане Казахстана.

Kazakhstan Today: В Казахстане государственным служащим запретили открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе. Как исполняется этот закон? Возникают ли сложности и как они решаются?

Мырзаев: Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции РК, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Пункт 1 статьи 39 Конституции РК, гласит, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения". В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Конституции РК, граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом.

Исходя из указанных конституционных норм, в действующем законодательстве закреплены ряд ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. Согласно подпункту 12) статьи 1 закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", государственный служащий - гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства.

В соответствии со статьей 8 закона РК "О государственной службе Республики Казахстан", статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными законами Республики Казахстан, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.

Государственные служащие, согласно закону РК "О государственной службе Республики Казахстан", обязаны: соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан (пп. 1) ст. 10); осуществлять функции в соответствии со своими должностными полномочиями (пп. 4) ст. 10). При осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений (пп. 5) ст. 10).

Кроме того, согласно пункту 6 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденного указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153, государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним. Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

Таким образом, указанные ограничения направлены на недопущение принятия решений и совершения действий с использованием религии и религиозных воззрений, заведомо способных дезорганизовать деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование.

Указанные нормы не распространяются на государственных служащих во внерабочее время, когда государственный служащий может беспрепятственно реализовывать свое конституционное право на свободу совести. При этом, согласно пункту 2 статьи 22 Конституции РК, осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.

Таким образом, при исполнении и соблюдении указанных законодательных норм сложности не возникают.

Kazakhstan Today: Какая работа ведется с представителями радикальных религиозных течений? Как Вы оценивается обстановку на текущий момент?

Мырзаев: В связи с исходящей от представителей радикальных религиозных течений опасностью, профилактическая работа с ними строится только в контролируемых условиях, главным образом в учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД РК. В этой связи информацией об обстановке в среде радикальных религиозных течений не располагаем. В рамках общей профилактики религиозного экстремизма и терроризма Комитетом общественного согласия реализуется комплекс мер по формированию иммунитета к различным деструктивным идеологиям, в том числе проявлениям религиозного экстремизма.

Kazakhstan Today: В начале января в Казахстан из Сирии в результате спецоперации вернули 47 человек, в том числе 30 детей. Как идет их адаптация, какая помощь оказана?

Мырзаев: Реабилитационная работа с вернувшимися в начале января текущего года из сирийско-иракской зоны гражданами в основном ведется через оказание медицинской, юридической и другой консультационной и практической помощи. В связи с наличием у них прямых связей с террористами, все мероприятия координируются органами национальной безопасности. В то же время ввиду того, что подавляющая часть прибывших казахстанцев состоит из несовершеннолетних лиц, в реабилитационной работе главным образом задействованы возможности Министерства образования и науки РК.

Необходимо отметить, что со стороны Комитета общественного согласия привлекаются специалисты в сфере теологии для проведения соответствующей разъяснительной работы.

Kazakhstan Today: Какими способами ведется работа по противодействию пропаганде со стороны деструктивно настроенных представителей религиозных движений и экстремистских организаций, в том числе из-за рубежа?

Мырзаев: В нашем законодательстве не закреплен термин "деструктивность", в том числе в сфере религии. Кроме этого, в соответствии со статьей 22 Конституции РК "Каждый имеет право на свободу совести", а также, согласно пункту 6 статьи 3 закона РК от 11 октября 2011 года №483-IV "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", каждый вправе придерживаться религиозных или иных убеждений, распространять их, участвовать в деятельности религиозных объединений и заниматься миссионерской деятельностью в соответствии с законодательством РК.

По вопросу противодействия пропаганде со стороны экстремистских организаций необходимо отметить, что основная работа по данному направлению ведется с позиции правоохранительных и специальных органов. Тем не менее, с позиции Комитета общественного согласия организуется работа по проведению религиоведческой экспертизы религиозной литературы, иных материалов и предметов религиозного назначения.

В 2018 году проведена религиоведческая экспертиза на 5449 материала, из которых 488 получили отрицательные заключения, 3948 - положительные, а 895 были не религиозного содержания. За этот же период проанализировано содержание более 8350 интернет-ресурсов, из числа которых 2246 ссылок содержали материалы противоправного характера. Отрицательные экспертные заключения по ним направлены в Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан для принятия соответствующих процессуальных решений.

Kazakhstan Today: Какая работа ведется для недопущения распространения идеологии религиозного радикализма и экстремизма в молодежной среде?

Мырзаев: Через возможности информационно-разъяснительных групп ведутся разъяснительные мероприятия с молодежью в целях профилактики идеологии религиозного экстремизма. Учитывая возрастные, психологические особенности молодежи, в целях формирования у нее духовных и национальных ценностей, большое внимание в разъяснительной работе уделяется формированию нравственных ценностей светского общества. Так, в 2018 году Министерством проведено 14 480 мероприятий с общим охватом более 850 тыс. представителей молодежи. В разъяснительной работе акцент сделан на адресную работу среди проблемных категорий молодежи, в том числе безработной, самозанятой и неорганизованной ее части.

Также большое внимание уделяется детским домам и интернатам, где в 2018 году организовано 92 мероприятия с охватом 3662 человек.

Kazakhstan Today: Расскажите в целом об основных направлениях работы по реализации госполитики в религиозной сфере и ее результатах за прошедший год.

Мырзаев: Базовые векторы государственной политики в религиозной сфере выстроены через реализацию целей и задач Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы, утвержденной указом президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года №500. Алгоритм системного и последовательного достижения целевых установок Концепции государственной политики в религиозной сфере на среднесрочный период конкретно обозначен в Плане мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы, утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2017 года №580.

Концепция государственной политики Республики Казахстан в религиозной сфере до 2020 года и План мероприятий по реализации данной Концепции в настоящий период выступают главными программными документами в многоуровневой системе обеспечения конструктивных условий дальнейшего укрепления в обществе межконфессионального и межэтнического согласия, согласования интересов верующей части населения республики.

В этой связи Комитетом общественного согласия проводится целенаправленная государственная политика в религиозной сфере, включающая масштабную информационно-разъяснительную и профилактическую работу, реабилитацию последователей радикальной идеологии, вовлечению экспертов и представителей духовенства в работу по предотвращению распространения идей экстремизма.

Kazakhstan Today: Какие мероприятия запланированы на текущий год в рамках реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере?

Мырзаев: Будет продолжено оказание методического, консультативного содействия в работе информационно-разъяснительных групп.





Kazakhstan Today: Спасибо за интервью!

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства