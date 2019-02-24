Сенат вернул в мажилис законопроект об оборонной промышленности и гособоронзаказе

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сенат вернул в мажилис законопроект "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе сената, законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники.

Проектом закона закреплена компетенция правительства, уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, уполномоченной организации и организаций оборонно-промышленного комплекса в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Также законопроект содержит положения, закрепляющие особенности формирования государственного оборонного заказа на научные исследования, а также норму о том, что государственный оборонный заказ обязателен к выполнению в приоритетном порядке.

Кроме того, на законодательном уровне закреплены меры государственной поддержки в области оборонной промышленности, особенности оборота вооружения, военной техники и неиспользуемого имущества, а также сферы и формы военно-технического сотрудничества.

По информации пресс-службы, в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений и дополнений. В частности, некоторые положения законопроекта приводятся в соответствие с нормами ряда законодательных актов Республики Казахстан: "О правительстве Республики Казахстан", Бюджетный кодекс, "О разрешениях и уведомлениях", "О правовых актах" и другие. Документ с поправками сенаторов направлен в мажилис.

Кроме того, депутаты сената рассмотрели в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 20 законов. Основные из них направлены на: уточнение норм, регламентирующих расходы областного бюджета, а также бюджетов городов республиканского значения, столицы на обеспечение и содержание соответствующих территориальных органов территориальных войск. Освобождение от налога на добавленную стоимость научно-исследовательских работ, проводимых на основании договоров на выполнение государственного оборонного заказа. Уточнение компетенции правительства, уполномоченного органа в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа и других государственных органов. Определение порядка выпуска материальных ценностей государственного материального резерва в порядке разбронирования для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а также их транспортировки, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие вопросы информационной безопасности в сфере информатизации, в том числе регламентация порядка создания и развития объектов информатизации "электронного правительства", реализации бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание или развитие объектов информатизации.

Законопроект с поправками сенаторов направлен в мажилис. В частности, в целях приведения в соответствие с поправками, предусмотренными законопроектом, а также исключения возможной правовой коллизии предлагается внести соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия". Также в целях исключения противоречий с нормами законодательных актов "О Совете безопасности Республики Казахстан", "О специальных государственных органах Республики Казахстан" предлагается соответствующее изменение, проинформировали в сенате.

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