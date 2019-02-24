Министр внутренних дел Казахстана рассказал о проблеме обеспечения жильем полицейских

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о проблеме обеспечения жильем полицейских, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Действительно, проблема с жильем очень большая у сотрудников полиции. Если раньше мы имели право на служебное жилье, сейчас его не имеем. Поэтому я поднял этот вопрос. Сейчас на местном уровне акимы помогают нашим, в первую очередь участковым инспекторам", - сказал министр журналистам.

По его информации, в МВД работают 159 тысяч человек. Сюда входят сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы, Комитета по ЧС и Нацгвардии, из них 35 тысяч без жилья.

Он отметил, что самое главное - охватить все поселки, все дальние села, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными не только в крупных городах, но и в дальних районах.

Поэтому мы попросили акимов сделать участковые пункты полиции, совмещенные с жильем, чтобы, например, участковый работающий в одном поселке, каждое утро не ездил в другой поселок. То есть он будет там жить в этом поселке, там же работать в участковом пункте полиции", - пояснил министр.

Кроме того, глава МВД пообещал эффективно работать с журналистами. "Я от вас никуда убегать не буду, буду дружить. Советник есть, работу начали", - сказал он.

Тургумбаев сообщил, что для представителей СМИ в ближайшее время будет проведен брифинг.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства