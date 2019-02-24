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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане изменены правила оформления приглашений на въезд иностранцев, передает Kazakhstan Today.

Совместным приказом министра иностранных дел РК от 31 января 2019 года и министра внутренних дел РК от 1 февраля 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия", - сообщила пресс-служба МИД РК.

Согласно изменениям, приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МВД РК либо в госкорпорацию "Правительство для граждан" по месту своей регистрации определенный набор документов.

Для оформления приглашения на въезд в РК по частным делам: документ, удостоверяющий личность; заполненную в двух экземплярах таблицу по форме согласно приложению 3 к Правилам; копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Для оформления приглашения юридического лица либо индивидуального предпринимателя: заполненную в двух экземплярах таблицу; копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые обращающиеся в текущем году за оформлением приглашения, предоставляют: документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; копию сертификата, подтверждающего регистрацию/аккредитацию юридического лица в соответствии с действующим правом МФЦА; оригинал и копию свидетельства о регистрации участника в "Астана Хаб"; документ, подтверждающий полномочия представителя; приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении иностранных туристов - копию лицензии на туристскую операторскую деятельность, выданную местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы или выписку из государственного реестра туристических агентов; приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз с целью получения образования - копию лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью; приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз для лечения, медицинского обследования или консультаций - копию лицензии на медицинскую деятельность.

При обращении услугополучателя в госкорпорацию сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документе, подтверждающем оплату услугополучателем в бюджет суммы государственной пошлины за выдачу уведомления и другие необходимые сведения, работник госкорпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Для оформления многократной визы деловой поездки необходимо предоставить копию договора, контракта или письмо-подтверждение (ходатайство) АО "Национальная компания "Kazakh Invest" по участию в сотрудничестве в области индустриализации и инвестиций за исключением этнических казахов, бывших соотечественников и граждан из списка экономически развитых, политически и миграционно стабильных государств, освобожденных от необходимости предъявления приглашения при оформлении виз.

Для прохождения учебной практики или стажировки необходимо предоставить ходатайство центральных исполнительных органов РК или "Астана Хаб" для прохождения обучения по программам "Астана Хаб".

Как уточнили в МИДе, приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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