Акмолинские меценаты инвестировали в социальные проекты региона Т9 млрд

Кокшетау. 22 февраля. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече c населением высоко оценил вклад меценатов в развитие региона, передает Kazakhstan Today.

Благодаря их поддержке, в рамках проекта "Туган жер" реализовано порядка 200 проектов с суммой инвестиций 9 млрд тенге, сообщили в Управлении внутренней политики региона.

К примеру, в прошлом году в ауле Акмол открыты парк культуры и отдыха, а в селе Косшы - Центр семейного здоровья.

Ряд социально важных проектов реализован по инициативе директора агрофирмы "Родина" Ивана Сауэра. Пять социальных проектов реализованы благодаря руководителю ТОО "Свободное" Александру Закусилову. Среди них - открывшийся в конце прошлого года хоккейный корт.

По инициативе мецената - учредителя ТОО "Кокше Жемчуг" в селе Отаутускен Целиноградского района построена начальная школа на 50 мест.

Признательны местные жители и предпринимателю, руководителю агрофирмы "Берекет-2050" Борису Козлову за обустройство сакрального места - восстановление мазара хана Уали в Зерендинском районе.

Примеров меценатства можно приводить много. Своими реальными делами они вносят существенный вклад в реализацию программы "Рухани жангыру", процветание нашей общей Родины", - отметил аким области.

В УВП добавили, что за активное участие в жизни населения региона, активную гражданскую позицию акмолинские меценаты Уалихан Арипов и Бауржан Исабаев были отмечены республиканской премией "Жомарт журек".

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