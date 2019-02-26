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Сменился глава Нацбанка Казахстана

25.02.2019, 16:38 9910
Сменился глава Нацбанка Казахстана
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Председателем Национального банка Казахстана назначен Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.
 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял отставку председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева и предложил на эту должность кандидатуру Ерболата Досаева, сообщил руководитель администрации президента РК Асет Исекешев в ходе пленарного заседания сената.
 
По поручению главы государства он обратился к сенаторам с предложением согласовать предложенную главой государства кандидатуру.
 

Он показал себя за время своей службы как квалифицированный финансист. Прошу дать согласие сената на назначение Досаева Ерболата председателем Национального банка ", - сказал Исекешев.

 
Сенаторы проголосовали за назначение Досаева главой Нацбанка.
 

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