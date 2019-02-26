Мажилис согласовал кандидатуру Смаилова на должность первого заместителя премьер-министра - министра финансов

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания комитета мажилиса по финансам и бюджету депутаты согласовали кандидатуру Алихана Смаилова для назначения на должность первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Н. Алдабергенов отметил, что А. Смаилов имеет большой опыт работы в финансовой сфере и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов А. Смаилову и после обсуждения приняли соответствующее заключение.

Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан", - говорится в заключении.

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