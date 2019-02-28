Система Orphus

Назарбаев поручил повысить зарплату низкооплачиваемым бюджетникам

27.02.2019, 12:00 12286
Назарбаев поручил повысить зарплату низкооплачиваемым бюджетникам
Foto: https://bnews.kz
Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на XVIII съезде партии "Нур Отан", поручил повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%, передает корреспондент агентства.
 

Поручаю с 1 июля повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%. Поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами, на районном, областном уровне и в селах", - сказал президент РК.

 
Он также отметил, что на повышение зарплат в 2019-2021 годы будет дополнительно направлено 980 млрд тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое