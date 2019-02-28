Назарбаев поручил повысить зарплату низкооплачиваемым бюджетникам

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Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на XVIII съезде партии "Нур Отан", поручил повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%, передает корреспондент агентства.

Поручаю с 1 июля повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%. Поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами, на районном, областном уровне и в селах", - сказал президент РК.

Он также отметил, что на повышение зарплат в 2019-2021 годы будет дополнительно направлено 980 млрд тенге.

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