Назарбаев выразил соболезнование президенту Египта в связи со взрывом на вокзале в Каире

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает Kazakhstan Today.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Каире.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Акорды.

Как пишет РБК , взрыв на железнодорожном вокзале "Рамзес" в Каире произошел 27 февраля после того, как поезд на большой скорости врезался в платформу. По данным Sky News Arabia, у поезда взорвался топливный бак, из-за чего произошел сильный пожар.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек пояснил, что машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину тепловоза для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, который преградил ему дорогу. Однако, когда железнодорожник покинул свою кабину, водитель другого тепловоза дал задний ход, чтобы избежать разбирательства. В этот момент локомотив, оказавшийся без машиниста, начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала Каира, пишет газета Al-Ahram.

В результате погибли минимум 20 человек и пострадало порядка 50 человек.

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