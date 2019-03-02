День благодарности отмечается сегодня в Казахстане

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане сегодня отмечается День благодарности, передает Kazakhstan Today.

В январе 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О внесении изменения и дополнения в указ президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года №3827 "О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан". В соответствии с этим документом День благодарности отмечается 1 марта.

Выбор этого дня объясняется тем, что 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана. В 2015 году глава государства предложил объявить этот день Днем благодарности, когда представители всех проживающих в республике национальностей могут поблагодарить друг друга и казахов за гостеприимство, проявленное в годы депортации многих этносов в страну.

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