Беспилотники привлекли для создания Единого государственного кадастра недвижимости Казахстана

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Беспилотники привлекли для создания Единого государственного кадастра недвижимости РК, передает Kazakhstan Today.

Все мы знаем, что в настоящее время госкорпорация работает над созданием информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", которую планируется внедрить в декабре 2020 года. Использование цифровых данных беспилотников обеспечит актуальность и достоверность электронных топографических карт, а также позволит изучить рельеф местности для прогнозирования изменений участка под антропогенным воздействием", - рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов на торжественном мероприятии, посвященном Дню землеустройства, геодезии и картографии.

Приобретенные госкорпорацией беспилотные летательные аппараты позволят производить замеры и обследования территории Казахстана максимально точно и исключат возникновение топологических ошибок при формировании информационных систем. Применение беспилотников позволит создавать картографический материал территории от 600 до 6000 квадратных километров за один полевой сезон.

Пока беспилотников два, и они используются в тестовом режиме. При положительных результатах пилотного проекта будет произведен закуп дополнильных летательных аппаратов, отметили в департаменте по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан".

Правительство для граждан" является единым провайдером госуслуг в Казахстане и оказывает 621 услугу, включая услуги по линии земельного кадастра. Госкорпорация осуществляет работы, связанные с ведением государственного земельного кадастра, такие как установление границ земельных участков на местности, разработка проектов изменения границ (черты) населенных пунктов, установление на местности границ (черты) населенных пунктов и так далее. Всего в области землеустройства, геодезии и картографии в "Правительстве для граждан" работают более двух тысяч человек.

В 2018 году госкорпорацией проведены геоботанические исследования на 7,3 млн гектаров, почвенные обследования на площади 7 млн гектаров, по их результатам составлены электронные карты.

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