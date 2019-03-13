На полигоне в Карагандинской области выполнены стрельбы из самого мощного миномета в мире

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Комиссия Министерства обороны под руководством первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева посетила учебные полигоны "Коктал" и "Сарышаган", передает Kazakhstan Today.

На полигоне в Алматинской области начальник Генштаба проверил ход боевой учебы армейской авиации, сил специальных операций, а также подразделений противотанковой артиллерии, сообщила пресс-служба МО РК.

Отдельное внимание было уделено выполнению учебно-боевых задач противотанковой батареей в горных условиях с применением противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", где впервые стрельбы были выполнены с использованием лазерного дальномера.

В ходе тактического учения личный состав противотанковой батареи практически выполнил задачи по уничтожению стрельбой прямой наводкой бронированных объектов противника с развертыванием на подготовленных и неподготовленных рубежах в оборонительном бою.

Кроме этого, на полигоне в Карагандинской области минометными подразделениями выполнены стрельбы из миномета "Тюльпан". 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" состоит на вооружении Сухопутных войск ВС РК и является самым мощным минометом в мире.

Боевые возможности миномета позволяют уничтожать противника в труднодоступных районах на дальности от 800 метров до 20 километров минами весом от 130 до 240 килограммов. Применяемая в ходе стрельб корректируемая мина "Смельчак" обладает высокой точностью поражения, что позволяет сократить время и расход боеприпасов при выполнении боевых задач.

В ходе проверки генерал-лейтенант Майкеев акцентировал внимание на качество подготовки личного состава к применению вверенного вооружения и военной технике, отметил грамотные и высокопрофессиональные действия руководства ВВС ВС РК по применению армейской авиации в ночное время в горных условиях, подготовку и оборудование полевых аэродромов, обеспечивающих действия военно-транспортной и армейской авиации.

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