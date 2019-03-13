Одобрен проект госпрограммы развития туристской отрасли Казахстана до 2025 года

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Туризм должен стать драйвером экономики Казахстана, сказал на заседании правительства премьер-министр А. Мамин, передает Kazakhstan Today.

А. Мамин отметил, что глава государства неоднократно отмечал большую важность развития туризма.

"В рамках развития туристской отрасли перед нами стоит сложная, амбициозная, но выполнимая задача", - сказал премьер-министр А. Мамин.

Премьер-министр отметил, что туристская сфера должна стать драйвером экономики Казахстана, для этого созданы все необходимые условия и возможности.

Министерству культуры РК и спорта поручено после согласования с главой государства внести проект госпрограммы на утверждение в правительство.

"По предварительным оценкам, в результате реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК до 2025 года: доля туристической отрасли в ВВП к 2025 году достигнет 8%; объем инвестиций для развития туризма в ближайшие 7 лет составит 2 трлн тенге; будет создано порядка 200 тыс. новых рабочих мест, в том числе 72 тыс. постоянных; количества туристов возрастет с 7 до 15 млн человек в год", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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