Депутат сената считает, что Казахстан не готов к всеобщему декларированию

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутат Даурен Адильбеков обратился с запросом к премьер-министру РК по поводу введения с 2020 года всеобщего декларирования, передает Kazakhstan Today.

Действующим законодательством РК с 1 января 2020 года предусмотрен переход к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство. Всеобщее декларирование необходимо: для создания системы эффективного контроля доходов имущества физлиц, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и обязательных платежей в бюджет, - сообщил Адильбеков.

Он отметил, что необходимость перехода к всеобщему декларированию не вызывает сомнений. "Вместе с тем, учитывая нерешенные вопросы организационного и технического характера, возникает вопрос о готовности правительства к предстоящему переходу на всеобщее декларирование", - сказал сенатор.

"На 1 января 2020 года уровень проникновения домашних сетей к широкополосному доступу в Интернет планируется довести до 80%. К 2023 году до 83%, что не обеспечивает получение сведений от всех категорий граждан. Второе, наличие в законодательстве льготных специальных налоговых режимов, единого совокупного платежа не позволяют определить фактические доходы и расходы. Кроме того, действия указанных режимов приводят к возможности легализации капитала третьими лицами. Третье, незавершение работ по актуализации и интеграции баз данных уполномоченных органов по имуществу, земельным участкам и транспортным средствам, а также отсутствие базы данных о наличии активов граждан РК за ее пределами не отражают полноту сведений об имуществе физических лиц", - отметил депутат.

Кроме того, он отметил "неготовность информационных систем органов государственных доходов для приема и обработки декларации одновременно у 13 млн декларантов, что не обеспечит всеобъемлющий налоговый контроль доходов имущества физлиц".

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос поэтапного перехода ко всеобщему декларированию доходов и имущества граждан РК", - заключил Адильбеков.

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