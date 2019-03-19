Президент подписал указ о присвоении званий Масимову и Ермекбаеву

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Постановляю присвоить воинское звание генерал-майор Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу", - говорится в документе.

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