Система Orphus

Президент подписал указ о присвоении званий Масимову и Ермекбаеву

18.03.2019, 15:29 7912
Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 

Постановляю присвоить воинское звание генерал-майор Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу", - говорится в документе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая