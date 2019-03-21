Инициативу о переименовании столицы в Нурсултан рассмотрит сегодня маслихат Астаны

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в 17.00 в акимате Астаны состоится внеочередная сессия маслихата города, на которой будет рассмотрена инициатива президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы в город Нурсултан, передает Kazakhstan Today.





Переименовать Астану в Нурсултан предложил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после церемонии принесения присяги народу.

Считаю необходимым увековечить имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев.

При этом он напомнил, что предложение о переименовании столицы ранее уже высказывалось парламентариями.

Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстана в столице нашего государства", - сказал новый президент Казахстана.

Кроме того, он предложил назвать именем Елбасы улицы во всех областных центрах.

Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал Токаев.





Как заявил министр юстиции Марат Бекетаев, переименование столицы потребует внесения изменений в Конституцию.





Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, весь процесс будет регулироваться нормами Конституции", - сообщил глава Минюста.

Он напомнил, что ранее в Конституцию уже вносились изменения.

Мы можем обратиться к истории, посмотреть, как вносились изменения в Конституцию, и соответствующие выводы для себя сделать", - сказал он.

Бекетаев заявил, что поддерживает предложение по переименованию Астаны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства