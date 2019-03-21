Инициативу о переименовании столицы в Нурсултан рассмотрит сегодня маслихат Астаны

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в 17.00 в акимате Астаны состоится внеочередная сессия маслихата города, на которой будет рассмотрена инициатива президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы в город Нурсултан, передает Kazakhstan Today.
Переименовать Астану в Нурсултан предложил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после церемонии принесения присяги народу.
Считаю необходимым увековечить имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев.
При этом он напомнил, что предложение о переименовании столицы ранее уже высказывалось парламентариями.
Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстана в столице нашего государства", - сказал новый президент Казахстана.
Кроме того, он предложил назвать именем Елбасы улицы во всех областных центрах.
Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал Токаев.
Как заявил министр юстиции Марат Бекетаев, переименование столицы потребует внесения изменений в Конституцию.
Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, весь процесс будет регулироваться нормами Конституции", - сообщил глава Минюста.
Он напомнил, что ранее в Конституцию уже вносились изменения.
Мы можем обратиться к истории, посмотреть, как вносились изменения в Конституцию, и соответствующие выводы для себя сделать", - сказал он.
Бекетаев заявил, что поддерживает предложение по переименованию Астаны.
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