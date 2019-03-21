Премьер доложил президенту РК о социально-экономическом развитии страны и результатах работы правительства

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Аскаром Маминым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущем социально-экономическом развитии страны и результатах работы правительства за 2 месяца текущего года.

Согласно представленным данным, рост промышленного производства в январе - феврале составил 2,7%, сельского хозяйства - 3,6%, строительства - 2,0%, сферы услуг - 3,9%. Наблюдаются тенденции улучшения во многих отраслях экономики.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию структурных и институциональных реформ в рамках Плана нации, а также мер в социальной сфере, озвученных в посланиях и поручениях Первого Президента - Елбасы, выполнение всех ключевых государственных программ с точки зрения эффективного использования бюджетных средств, продолжить работу по диверсификации экономики, а также принять оперативные противопаводковые меры в отдельных регионах страны.

Премьер-министр заверил главу государства в том, что правительство будет обеспечивать выполнение всех бюджетных обязательств и социальных инициатив в полном объеме, а также продолжит работу по предотвращению необоснованного роста цен на социально значимые товары и по повышению качества экономического роста.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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