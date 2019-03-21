Президент Казахстана поручил председателю Нацбанка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и состоянии золотовалютных резервов страны.

В ходе встречи главе государства было доложено о результатах и дальнейших мерах по реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции и предотвращение спекулятивных операций с обменным курсом тенге.

По итогам встречи президент Казахстана поручил председателю Национального банка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка.

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