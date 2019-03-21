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Президент Казахстана поручил председателю Нацбанка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке

20.03.2019, 19:56 6049
Президент Казахстана поручил председателю Нацбанка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и состоянии золотовалютных резервов страны.
 
В ходе встречи главе государства было доложено о результатах и дальнейших мерах по реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции и предотвращение спекулятивных операций с обменным курсом тенге. 
 
По итогам встречи президент Казахстана поручил председателю Национального банка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. 
 

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