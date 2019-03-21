Глава государства провел ряд встреч

В ходе встречи с государственным секретарем главе государства было доложено о текущей деятельности консультативно-совещательных органов при президенте, а также представлена информация о ходе подготовки к празднованию национальных и государственных праздников.
Касым-Жомарт Токаев поручил Государственному секретарю обеспечить надлежащий контроль исполнения всех поручений, озвученных на съезде партии "Нур Отан", а также в рамках реализации стратегических программ и инициатив.
Кроме того, президент РК встретился с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Глава государства заслушал отчет о текущей деятельности ведомства, а также принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в стране. Ерлан Тургумбаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реформирования органов внутренних дел, в том числе о подготовке к проведению внеочередной аттестации личного состава министерства.
Также глава государства провел встречу с министром обороны Нурланом Ермекбаевым. В ходе встречи он был проинформирован о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях деятельности министерства. Ермекбаев доложил президенту Казахстана о принимаемых мерах по повышению обороноспособности и обеспечению армии вооружением.
По итогам встреч Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
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