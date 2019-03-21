Бульвар Мира в Караганде переименовали в проспект Назарбаева

Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - Бульвар Мира в Караганде переименовали в проспект Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В Караганде появился новый проспект - имени Нурсултана Назарбаева - путём объединения и переименования бульвара Мира и улицы Н. Тулепова. Решение единогласно приняли депутаты городского маслихата на внеочередной XXXVI сессии. Поддержку выразили общественность города, Почётные жители Караганды, ветераны.

Сегодня состоялась внеочередная сессия областного маслихата, на которой депутаты единогласно поддержали это решение.

Карагандинская область всегда была трудовой и политической родиной Елбасы, и решение о переименовании бульвара Мира в проспект Нурсултана Назарбаева очень символично, так как именно на этой улице учился и работал наш Первый Президент, который с особым трепетом и теплом относился к нашему региону. Эта улица – одна из самых красивых в городе", - подчеркнул аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Представители общественности подчеркнули вклад Лидера нации в становление и развитие независимого государства. По мнению члена Общественного совета Караганды Виктора Охмана, название именем Нурсултана Назарбаева проспекта - это лишь малая толика оценки заслуг Елбасы.

Мы, карагандинцы, очень хорошо знаем Нурсултана Назарбаева и гордимся тем, что он начал трудовую деятельность на карагандинской земле. Он много уделял внимания шахтёрам, очень заботливо относился к людям. Нурсултан Назарбаев - очень скромный человек и, будучи президентом, не позволял возвеличивать своё имя. Сейчас пришла пора нам, карагандинцам, воздать дань Елбасы. Считаю, назвать проспект его именем - очень правильное и разумное решение", - сказал соратник Первого Президента Николай Дрижд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства